Le scuse non salvano Theo, il Milan ha già trovato il suo erede: “pronto” il nuovo colpo “targato” Real Madrid

Le scuse non salvano Theo, il Milan ha già trovato il suo erede. La voce di mercato che promette di cambiare tutto a Milanello.

La doppia sconfitta, quella contro il Feyenoord in Champions e quella con il Torino in campionato, ha scosso profondamente l’ambiente Milan. La reazione di Cardinale sembra essere decisa: rivoluzionare tutto, a partire dai vertici societari. Intanto, sul mercato, una voce molto autorevole fa il giro del club, secondo cui il Milan avrebbe già individuato l’erede di Theo Hernandez, destinato a partire a giugno. Un segnale chiaro di come il club voglia ripartire con nuove idee, cercando rinforzi e cambiamenti per ritrovare rapidamente la competitività che storicamente lo contraddistingue.

Le scuse non salvano Theo: già pronto il suo erede

La dirigenza sarebbe già al lavoro per trovare chi possa raccogliere l’eredità che Theo lascerà a fine stagione. Il suo addio al Milan è sempre più probabile, nonostante le scuse pubbliche del giocatore dopo il rosso rimediato contro il Feyenoord.. La mission non è delle più semplici e porta con sé una gamma di sfide, non ultimo l’alto livello lasciato dal giocatore francese. Nonostante ciò, alcuni nomi iniziano già a circolare negli ambienti di mercato come possibili sostituti. Tra questi, emergono figure come Nuno Tavares e De Cuyper, sebbene il loro acquisto potrebbe implicare degli scontri in termini economici con altre squadre interessate. Ma il nome che potrebbe scalare le gerarchie in casa Milan potrebbe essere un altro, ancora una volta dalla Spagna.

Una nuova speranza dalla Spagna: un colpo “targato” Real Madrid

Nella lista dei desideri del Milan, un nome – scrive Milanlive.it – sembra risaltare per le sue particolari caratteristiche che lo renderebbero ideale per il lato sinistro della difesa milanista: Miguel Gutierrez. Il giovane spagnolo, cresciuto nell’academy del Real Madrid e attualmente in forza al Girona, ha dimostrato nel corso dell’ultima stagione di poter offrire quel mix di velocità, tecnica e contributo offensivo che il Milan ricerca per rimpiazzare Hernandez. La concorrenza non manca, con club del calibro della Juventus sulle sue tracce, ma il Milan potrebbe avere quel qualcosa in più che lo renderebbe la destinazione ideale per Gutierrez.

