“Accordo verbale” col Milan, l’affare è dirittura d’arrivo: svelati i dettagli del colpo di mercato pronto a cambiare tutto

Accordo verbale col Milan, l’affare è dirittura d’arrivo. Svelati i dettagli di un colpo che potrebbe prendere vita a giugno.

Il Milan si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Torino, arrivata in modo rocambolesco e inaspettato. Una delusione che ha scosso l’ambiente, portando Cardinale a riflettere su un cambio radicale a partire da giugno, con mosse a sorprese anche ai piani alti della società. L’intento sarebbe quello di rivoluzionare la squadra, scuotendo le fondamenta del club fino ai piani alti, con possibili modifiche in ogni reparto. Intanto, sul mercato si diffonde la notizia di un accordo verbale che potrebbe anticipare un grande colpo in vista dell’estate, un segnale di ambizione per rilanciare la squadra e rimetterla sulla giusta rotta.

Dal mercato di gennaio all’ultima idea per giugno

Durante il mercato di gennaio, il Milan ha operato sia in entrata che in uscita. Alcuni giocatori, tra cui Morata, Calabria, Okafor e Bennacer, hanno detto addio al club. Inoltre, nelle ultime ore della finestra di mercato, Kevin Zeroli è stato ceduto in prestito al Monza, parte dell’affare che ha portato Warren Bondo in rossonero. Zeroli, che era il capitano della squadra Primavera, è molto apprezzato all’interno del club, e si prevede che torni a Milano a giugno. Tuttavia, potrebbe trarre beneficio da una stagione intera in prestito per acquisire maggiore esperienza e continuità nel gioco.

Accordo verbale col Milan: affare sempre più vicino

L’ipotesi di un trasferimento al Genoa per Zeroli – scrive Milanlive.it – è una possibilità che il Milan potrebbe prendere in considerazione. Il club rossonero ha ottimi rapporti con il Genoa, come dimostra il recente passaggio di Hugo Cuenca in rossoblu. Al Genoa, Zeroli troverebbe l’opportunità di giocare con maggiore regolarità, sviluppando ulteriormente le sue capacità. Tuttavia, molto dipenderà dal suo rendimento durante il prestito al Monza. Per un giovane talento come lui, giocare con continuità è fondamentale, e il Milan dovrà valutare attentamente come procedere.

Leggi l’articolo completo “Accordo verbale” col Milan, l’affare è dirittura d’arrivo: svelati i dettagli del colpo di mercato pronto a cambiare tutto, su Notizie Milan.