“Offerta” milionaria al rossonero, l’addio è Milan sempre più vicino: la “proposta” pronta a scuotere Milanello

“Offerta” milionaria al rossonero, l’addio è Milan sempre più vicino. Circola una voce che potrebbe scuotere il futuro a Milanello.

Le prossime settimane saranno fondamentali per il Milan di Sergio Conceição. Dopo l’amara eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord e la sconfitta contro il Torino, l’obiettivo è uno solo: ottenere un posto tra le prime quattro in Serie A per poter partecipare di nuovo alla competizione europea più prestigiosa nella prossima stagione. Il club dovrà concentrarsi sull’immediato, cercando di chiudere al meglio la stagione e difendere la qualificazione. Nel frattempo, a Casa Milan si comincerà a lavorare anche sulla composizione della rosa per l’anno prossimo. Ma non solo, Cardinale starebbe seriamente pensando di avviare una vera e propria rivoluzione a fine stagione, rimodellando la società anche ai piani alti.

Offerta milionaria per il rossonero

Molti dubbi riguardano i giocatori in prestito. La situazione di Joao Félix con il Chelsea è ancora incerta, poiché non è stato stabilito un prezzo per il suo riscatto. Un altro caso importante riguarda Riccardo Sottil, arrivato dalla Fiorentina che dovrebbe investire circa dieci milioni per trattenere Yacine Adli. Anche gli altri prestiti, come Kalulu, Pobega, Okafor e Saelemaekers, dovranno essere valutati. Inoltre, ci sono calciatori come Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, che potrebbero lasciare il club. Entrambi – scrive Milanlive.it – potrebbero trovare una nuova sistemazione in Inghilterra, ma non è escluso che possano essere attratti da offerte provenienti da club arabi, come nel caso di Loftus-Cheek, che potrebbe essere corteggiato dall’Al Nassr, magari richiamato dal suo mentore Pioli forte di un’offerta milionaria.

Il futuro di Theo si tinge di giallo

Un altro tema caldo riguarda Theo Hernández. Il terzino francese, che è uno dei punti di forza del Milan, potrebbe lasciare il club a giugno. L’Al Nassr sembra interessato a lui, e non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Milan e del giocatore. La decisione finale, però, spetterà a Theo Hernández, che potrebbe preferire rimanere in un campionato di alto livello come la Serie A, dove è ormai un pilastro del Diavolo. La sua permanenza o partenza influenzerà certamente i piani futuri del Milan.

Leggi l’articolo completo “Offerta” milionaria al rossonero, l’addio è Milan sempre più vicino: la “proposta” pronta a scuotere Milanello, su Notizie Milan.