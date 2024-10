Il weekend di Serie A ha proposto, tra i vari temi, anche un confronto clamoroso tra Leao e Yildiz. E’ subito polemica.

Leao non sta vivendo un momento di forma brillante, il dato è sotto gli occhi di tutti. Le sue prestazioni sono sempre più oggetto di critica al punto che Fonseca potrebbe riproporre il portoghese in panchina anche nella delicata sfida contro il Napoli di domani sera a San Siro.

Il week end di Serie A ha però offerto anche un clamoroso confronto tra Yildiz e Leao, in diretta tv. Subito polemiche e dibattiti accessi, ennesimi fari puntati sul Leao e non solo. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Leao in discussione, fuori anche Milan-Napoli?

Immancabile la domanda su Leao e sul momento che sta vivendo il portoghese, apparso in crisi nelle ultime stagionali. Fonseca, conferenza stampa di presentazione di Milan-Napoli, ha spiegato che “se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”. Alla domanda se domani gioca ha glissato affermando che “oggi non dico chi giocherà domani (sorride, ndr). Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico”.

Confronto Yildiz-Leao, è subito polemica

Iva Zazzaroni, intervenuto al programma di approfondimento sportivo Pressing, ha parlato di Yildiz. Il giovane bianconero è stato senza dubbio uno tra i protagonisti del derby d’Italia, grazie a una doppietta che ha rimesso in carreggiata la Juve a un passo dalla sconfitta con l’Inter. Il giornalista ha però minimizzato il talento del giocatore, proponendo un confronto decisamente singolare con Leao, affermando che “non giocherebbe nel Milan perché Leao è più forte di lui”. In studio si è subito alzato il tono della polemica per delle affermazioni che non hanno trovato il consenso degli altri opinionisti presenti.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Il piano del Milan

Il Milan nei giorni scorsi ha incontrato gli agenti di Leao per cercare di trovare la maniera di “recuperare” il portoghese. Il suo apporto è fondamentale e il Club di Via Aldo Rossi non vuole privarsi del suo talento. L’obiettivo è dunque fissato: riavere quanto prima un Leao sorridente e capace di surfare sulla fascia come ai tempi dello scudetto, stagione in cui ha trainato i rossoneri al successo tricolore.

LEGGI ANCHE Milan a caccia del colpo da sogno, affare da 100 milioni: Ibra ha un asso nella manica

Leggi l’articolo completo Confronto Yildiz-Leao in diretta tv, è subito polemica: cosa è successo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG