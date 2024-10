Fonseca ci sta pensando seriamente. Il mister potrebbe usare il giocatore in un ruolo totalmente inedito, ecco l’idea.

Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha presentato la sfida imminente scontro con il Napoli. La gara avrà svolgimento domani sera a San Siro e si preannuncia una sfida tesa e ricca di contenuti degni di analisi e approfondimento.

Tra le assenze rilevanti, spiccano quelle di Theo Hernandez, fermo per squalifica, e Matteo Gabbia, vittima di un infortunio muscolare. In questo panorama, le scelte di Fonseca assumono un carattere ancor più rilevante, soprattutto in considerazione di assenze che rischiano di pesare moltissimo.

Emergenza in difesa: le assenze pesano

Il Milan si trova di fronte a una sfida cruciale senza due pilastri della propria difesa. La sospensione di Theo Hernandez e l’infortunio di Gabbia costringono Fonseca a cercare soluzioni alternative per garantire solidità alla retroguardia. La conferenza stampa pre-partita ha svelato l’intenzione di affidarsi a Thiaw e Terracciano per colmare le lacune. Questa scelta, pur essendo dettata dall’emergenza, fa luce sulla versatilità e la profondità della rosa a disposizione del tecnico, nonché sulla fiducia riposta nei giovani.

Davide Calabria, capitano e simbolo del Milan, potrebbe trovarsi ad affrontare il Napoli in una veste inedita. Il tecnico Fonseca, sollecitato sull’ipotesi di schierare Calabria come terzino sinistro, non ha esitato a considerare questa possibilità come reale, affermando senza giri di parole che “è un’ipotesi“. Sebbene Calabria abbia già ricoperto tale ruolo nei suoi esordi in Primavera e all’alba della sua carriera in prima squadra, l’idea di vederlo agire su quella fascia dopo anni in cui ha consolidato la sua presenza sulla corsia destra, rappresenta una novità significativa. Questa scelta sottolinea l’importanza della versatilità dei giocatori in un calcio sempre più dinamico e imprevedibile.

Le alternative in casa Milan

Mentre l’opzione Calabria terzino sinistro sorprende e incuriosisce, la conferenza stampa ha chiarito come, per il match contro il Napoli, la scelta più probabile resti quella di affidare la corsia a Terracciano. Quest’ultimo, finora considerato l’erede naturale di Theo Hernandez, ha dimostrato di poter assumere un ruolo rilevante quando chiamato in causa. Tuttavia, l’apertura mostrata da Fonseca verso soluzioni creative e adattamenti insoliti evidenzia una flessibilità tattica che potrebbe rivelarsi preziosa nel corso della stagione.

