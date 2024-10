Da Milanello giungono notizie poco felici per Fonseca, il rossonero sarebbe infatti in dubbio anche per la sfida contro il Real Madrid.

Nel calcio moderno, gli infortuni costituiscono uno dei principali ostacoli che squadre e giocatori devono superare nel corso di una lunga e faticosa stagione. Il Milan, una delle compagini più titolate e seguite d’Europa, si trova attualmente ad affrontare questa difficile sfida, in un momento cruciale del campionato e delle competizioni europee.

Fonseca rischia di dover affrontare una situazione più complicata di quanto era lecito immaginare. Il rossonero infatti è stato vittima di un infortunio che potrebbe costargli anche la sfida contro il Real Madrid in Champions League.

Come arriva il Milan alla sfida contro il Napoli

In assenza di Theo Hernandez e Tijani Reijnders, altri due giocatori fermi ai box, Fonseca è chiamato a rimodellare l’assetto della squadra. Verosimilmente, Filippo Terracciano prenderà il posto di Hernandez, mente per colmare l’assenza di Reijnders si valutano le candidature di Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, con la prospettiva di vedere entrambi i giocatori in campo al fianco dell’insostituibile Youssouf Fofana. Nel cuore della difesa, invece, al fianco di Fikayo Tomori potremmo vedere Malick Thiaw, già apprezzato nella partita contro il Torino all’inizio del campionato.

Gli adattamenti tattici e i possibili sostituti

Matteo Gabbia, promettente difensore del Milan, è stato costretto a rinunciare alla partecipazione in alcuni incontri decisivi a causa di un problema muscolare al polpaccio. Questo risentimento, seppur di lieve entità, toglie a Paolo Fonseca, l’allenatore del Diavolo, una preziosa risorsa in un periodo di emergenze legate a infortuni e squalifiche. La sfida imminente con il Napoli, capolista e diretta concorrente per il titolo, vedrà quindi la difesa milanista priva di un suo elemento chiave. L’obiettivo di Matteo Gabbia è quello di rientrare in campo per la prestigiosa sfida del 5 novembre contro il Real Madrid, valevole per la Champions League. Il Milan e il suo staff medico stanno attentamente monitorando la situazione, in attesa di un nuovo controllo che possa delineare i tempi di recupero.

Matteo Gabbia

Le possibili alternative

Nel frattempo, come possibile jolly nella difesa milanista si scalda Thiaw, prontamente supportato da Tomori e Pavlovic, quest’ultimo apparentemente in calo nelle gerarchie secondo quanto traspare dalle recenti dichiarazioni di Fonseca. La situazione infortuni nel Milan illustra non solo le sfide immediate legate alla formazione della squadra, ma anche l’importanza della profondità della rosa in campionati e competizioni europee tanto impegnative quanto imprevedibili. Ora più che mai, la squadra dovrà dimostrare carattere e versatilità, sfruttando ogni risorsa disponibile per superare un periodo così critico, in attesa di poter riaccogliere in campo i giocatori momentaneamente indisponibili.

LEGGI ANCHE Mercato Milan, colpo in saldo per l’erede di Calabria: la novità

Leggi l’articolo completo Milan, brutte notizie per Fonseca: il rossonero rischia di saltare anche il Real, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG