Il Milan inizia a pianificare le prossime mosse di mercato. Quest’ultime potrebbero orientarsi in casa Lazio, può essere il colpo del 2025.

Nel contesto di una progressiva stabilizzazione delle proprie prestazioni sportive, con vittorie che hanno contribuito a rasserenare l’ambiente, il Milan si proietta verso il futuro con un’attenta pianificazione di mercato.

La società, sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic, mira a rafforzarsi attraverso calibrati investimenti, ponendo particolare attenzione al rafforzamento della rosa nei suoi punti più delicati e orientando lo sguardo verso talenti capaci di offrire a Fonseca nuove frecce al suo arco.

Focus sulla difesa

La priorità di rinfoltire il settore arretrato nasce dall’imminente scadenza di contratto di due pedine difensive, Davide Calabria e Alessandro Florenzi, le cui strade potrebbero allontanarsi da Milano nel gennaio 2025. L’eventuale partenza di questi giocatori obbliga il club a cercare valide alternative per mantenere alto il livello competitivo della squadra. In aggiunta, l’attenzione è rivolta anche alla possibilità di cessioni di altri elementi difensivi attualmente corteggiati dalla Premier League, circostanza che rende ancora più pressante la necessità di identificare e assicurarsi le prestazioni di nuovi validi difensori.

Il Milan “bussa” a Lotito

Al centro di queste strategiche valutazioni di mercato, il Milan – scrive Milanlive.it – ha posizionato Mario Gila, difensore facente parte dell’organico della Lazio, che si è distinto per polivalenza e solidità. La sua capacità di adattarsi a più ruoli difensivi e l’affidabilità dimostrata sul campo ne fanno un obiettivo interessante per i rossoneri, che vedono in lui il potenziale per rafforzare significativamente la squadra. Gila ha accumulato un’importante esperienza in Serie A, riuscendo a imporsi come un elemento chiave nello schieramento tattico di Marco Baroni, nonostante un incidente di percorso come l’autorete in una sfida contro la Juventus.

Pianificazione e negoziazioni attente

Il Milan, nell’ottica di un rafforzamento consapevole e mirato, non procede con fretta nelle trattative, specialmente per quanto riguarda il rinnovo dei contratti dei propri giocatori. La gestione Ibrahimovic preferisce valutare con attenzione il rendimento degli atleti prima di impegnarsi in accordi economici, mostrando un approccio riflessivo e strategico al mercato. Questo metodo consente al club di assicurarsi che ogni movimento sia non solo vantaggioso a breve termine, ma sostenibile e coerente con gli obiettivi sportivi e finanziari a lungo raggio.

