Il Milan ci prova, pur sapendo le difficoltà dell’affare. Un fattore può giocare a favore dei rossoneri per un colpo che sarebbe da urlo.

La vigilia di Milan-Napoli è stata “interrotta” da un’indiscrezione di mercato clamorosa che potrebbe scuotere in modo netto, come in una reazione a catena, tante altre mosse del futuro. La trattativa non è semplice ma il Milan c’è, ci prova.

Non solo ci prova, ma tenterà di far valere un clamoroso asso nella manica contenuto nella giacca di Ibra che, al momento opportuno, potrebbe essere usato per chiudere un colpo che avrebbe del sensazionale.

Prima il campo, poi il mercato

Le ragioni di campo prevalgono e devono prevalere su quelle di mercato. Sarebbe infatti gravi distrarsi eccessivamente sul futuro perdendo di vista il presente, soprattutto se si chiama Napoli e alla sua guida c’è Antonio Conte. I rossoneri infatti, arrivano alla sfida congtro i partenopei dovendo fare i conti con gli squalificati Theo e Reijnders, ma non solo. Dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Mister 100 milioni e l’asso nella manica di Ibra

Viktor Gyokeres si è imposto alla ribalta come uno degli attaccanti più prolifici e ricercati del momento. Le sue performance hanno catturato l’attenzione del mondo del calcio grazie ai numeri impressionanti registrati sul campo: 43 reti in 50 partite nella stagione precedente e un avvio altrettanto fulminante nell’attuale, con 13 gol in altrettante presenze. Questo bomber ventiseienne sembra aver trovato il proprio habitat ideale nel campionato portoghese, dove gioca per lo Sporting e dove ha già segnato 11 volte in 8 apparizioni. Il Milan – scrive Calciomercato.it – ha già mosso i propri pedini per cercare di anticipare la concorrenza. Missione degli scout rossoneri, infatti, è stata quella di osservare da vicino prestazioni e qualità di Gyokeres, valutando la sua potenziale integrazione nel contesto tattico e tecnico della squadra. Tuttavia, la strada per assicurarsi le prestazioni di Gyokeres si annuncia tutt’altro che semplice. Club del calibro di Arsenal, Chelsea, Manchester City, United e Newcastle sono pronti a fare offerte consistenti, ben consapevoli della clausola rescissoria del giocatore, fissata a 100 milioni di euro. Ibra ha però dalla sua un vero e proprio asso nella manica: l’ammirazione incondizionata di Gyokeres, il quale vede nel connazionale più famoso un esempio da seguire e un modello cui ispirarsi.

Viktor Gyokeres

La strategia del Milan

L’interesse del Milan per Viktor Gyokeres riflette la costante ricerca del club di rinforzare il proprio attacco con giocatori di alto profilo. La decisione di investire su un talento in evidente ascesa dimostra la volontà di costruire un progetto sportivo competitivo in grado di attrarre i migliori talenti sul mercato. Tuttavia, la concorrenza degli altri top club europei sottolinea l’importanza di strategie di mercato efficaci e convincenti, specie in un contesto di stringenti limitazioni finanziarie. Per il Milan, assicurarsi un bomber del calibro di Gyokeres potrebbe significare fare un salto di qualità importante, a patto di superare le titaniche sfide che il calciomercato internazionale riserva.

