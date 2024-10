Cresce l’attesa per Milan-Napoli, gara in programma domani sera a San Siro. La risposta di San Siro sarà davvero incredibile, ecco perché.

Mancano poco più di 24 ore all’ora X, l’ora del fischio d’inizio di Milan-Napoli a San Siro. La sfida si preannuncia scoppiettante e ricca di temi, soprattutto dopo il rinvio della gara di Bologna che costringerà i rossoneri a non poter contare in una sfida così importante di due pilastri come Theo e Reijnders.

Fonseca in conferenza stampa non si è nascosto e ha rilanciato con forza la candidatura del Milan allo scudetto, nonostante le assenza e le defezioni. San Siro prepara una risposta incredibile mettendo in luce la prima certezza di un match che si preannuncia molto interessante.

Milan più forte delle assenze

Fonseca non ha usato a proprio favore le assenze di Theo e Reijnders contro il Napoli come alibi, anzi. Il mister ha ribadito l’ambizione del Milan di lottare per lo scudetto nonostante le assenze, oltre ai due già citati, anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

La risposta incredibile di San Siro

Sarà un San Siro delle grandi occasioni, pronto a spingere i propri ragazzi con ogni forza verso il successo. Gli ultimi dati riportano infatti che si va verso il sold out dell’impianto milanese, con oltre 72mila presenze. Insomma, il pubblico di fede rossonera sembra credere alle parole del mister in merito all’obiettivo scudetto e risponde presente. Di un match che si preannuncia incerto, arriva dunque la prima e forse unica certezza di serata: il pubblico di fede rossonera c’è e crede alla vittoria nonostante tutto.

Le due certezze di Fonseca

Fofana, centrocampista francese dotato di un’intelligenza tattica superiore, si è rapidamente imposto come mediano imprescindibile, incarnando equilibrio e sostanza per il Milan. La sua presenza in campo – scrive Il Corriere dello Sport – è sinonimo di sicurezza, in grado di leggere e interpretare le mosse avversarie con una saggezza che lo rende unico nel suo ruolo. Dall’altra parte, abbiamo Christian Pulisic, l’attaccante americano noto come “Capitan America” tra i tifosi, che con la sua velocità, dribbling e capacità di trovare la via del gol, offre quella scintilla offensiva di cui il Milan ha costantemente bisogno. I numeri contribuiscono a dipingerli come elementi di spicco della formazione rossonera. Pulisic, in particolare, ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di agire sia come ala che come mezzala, arricchendo il gioco milanista con 7 reti e 3 assist in soli 11 incontri tra Serie A e Champions League

