Non è certamente il periodo migliore per Rafa Leao, non c’è dubbio. Il portoghese sta vivendo un momento di appannamento che si sta riflettendo in campo con prestazioni ben al di sotto del potenziale che invece potrebbe sprigionare.

La situazione non è passata affatto inosservata e, al contempo, è stata amplificata anche dalle scelte di mister Fonseca che in più occasioni ha deciso di non puntare sui di lui. Le critiche non sono tardato ad arrivare all’indirizzo del portoghese, a queste si sono aggiunte anche quelle di Alex Del Piero.

Leao in dubbio contro il Napoli

Come detto il periodo no di Leao è decisamente importante, al punto che anche per la sfida contro il Napoli il portoghese è in dubbio. Fonseca non ha fatto trapelare nulla in conferenza stampa ma la sua presenza per la sfida contro gli uomini di Conte è più in bilico che mai. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Ragioni queste che però non scoraggiano il mister che, ancora una volta, ha parlato di obiettivo scudetto in conferenza stampa.

La stoccata di Alex Del Piero

In questi ultimi giorni sono piovute molte critiche su Leao, alcune anche molto forti ed eccessive. Ultima in ordine temporale è quella di Alex Del Piero che, a Sky Calcio Club , ha lanciato una stoccata in piena regola al 10 rossonero. L’ex grande campiona bianconero ha infatti affermato di essere “stato uno dei primi a dire che Leao ha un talento straordinario, ma con quella mentalità in campo fa la fine che sta facendo adesso”. Insomma, non è proprio il momento migliore per Leao a cui si richiede sempre quello scatto in più, soprattutto in virtù di un talento che, a detta di tutti, è davvero fuori dal comune.

Rafael Leao

Il piano del Milan

Il Milan nei giorni scorsi ha incontrato gli agenti di Leao per cercare di trovare la maniera di “recuperare” il portoghese. Il suo apporto è fondamentale e il Club di Via Aldo Rossi non vuole privarsi del suo talento. L’obiettivo è dunque fissato: riavere quanto prima un Leao sorridente e capace di surfare sulla fascia come ai tempi dello scudetto, stagione in cui ha trainato i rossoneri al successo tricolore.

