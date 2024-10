Il Milan non perde tempo e sembra stia già pianificando i prossimi colpi di mercato. Due nomi già a gennaio, e un sogno per l’estate.

Nel mondo del calcio, l’attenzione verso l’attività di scouting e le strategie di mercato si intensifica nei mesi di ottobre e novembre, con il fine di approntare le mosse per il mercato di gennaio. In particolare, si nota come il Milan, una delle squadre più prestigiose dell’ambito calcistico italiano, stia mettendo a fuoco gli obiettivi per rafforzare la propria rosa, seguendo con interesse alcuni talenti emergenti nel panorama internazionale.

Il Milan ha dimostrato un interesse vivace per diversi giocatori in vista della prossima sessione di trasferimento, dando particolare enfasi alla ricerca di profili che possano inserirsi efficacemente nel tessuto tattico della squadra. Lo scouting rossonero, nei mesi recenti, ha permesso di tracciare una lista di profili di giocatori interessanti, mantenendo la direzione della ricerca sotto stretta riservatezza.

Prima del mercato il campo

E’ la vigilia di Milan-Napoli, partita che potrebbe influenzare i prosieguo della stagione rossonera. Gli uomini di Fonseca arrivano alla sfida tra dubbi e assenze, tutti elementi su cui Fonseca sta lavorando per offrire domani sera a San Siro la migliore versione possibile della sua squadra. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Profili internazionali nel mirino

Tra i nomi che hanno attratto l’attenzione del Milan, spicca quello di Jhonny Cardoso, centrocampista americano che si è distinto in occasione del sorprendente successo del Real Betis contro l’Atletico Madrid. La performance di Cardoso, caratterizzata da una regia verticale e da un’ottima intensità di gioco, ha fatto sì che i dirigenti milanisti – scrive Daniele Longo su Calciomercato.com – considerassero una possibile trattativa per il suo acquisto, pur riconoscendo le difficoltà legate a un trasferimento già nella sessione di gennaio. Un altro talento seguito con interesse è il francese Gourna-Douath del Salisburgo, un mediano classe 2003 che rappresenta un altro tassello potenziale per il centrocampo rossonero. Non meno importante è la pista che porta a Carney Chuckwuemeka, un talento inglese attualmente in uscita dal Chelsea. La sua potenziale acquisizione, nonostante non sia considerata prioritaria, potrebbe diventare rilevante basandosi sulle esigenze della rosa e sulle possibili partenze.

Giorgio Furlani

Il sogno per l’estate

Oltre ai nomi fatti in precedenza, il Milan guarda al futuro con interesse verso Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della nazionale italiana, la cui crescita continua viene monitorata in vista di un possibile trasferimento nella prossima estate, nonostante le reticenze del club torinese a lasciarlo partire a gennaio. Con un occhio di riguardo verso il rafforzamento del centrocampo, i rossoneri stanno pianificando attentamente le proprie mosse sul mercato, valutando talenti sia a livello internazionale sia nel panorama italiano. La strategia di scouting e di negoziazione adottata dal Milan dimostra una volta di più l’importanza di una visione a lungo termine nella costruzione di una squadra competitiva, in grado di affrontare con ambizione i prossimi impegni sportivi.

