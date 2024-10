Fonseca ha commentato in conferenza stampa il rinvio di Bologna-Milan esprimendo pareri senza dubbio forti e molti diretti.

E’ la vigilia di Milan-Napoli ma è inevitabile fare un passo indietro e tornare sulla decisione di rinviare la partita in programma sabato scorso tra Bologna e Milan. La decisione ha lasciato tutti stupiti e basiti, soprattutto per le modalità con cui si è arrivati a tale decisione.

Paulo Fonseca in conferenza stampa, con la sua consueta franchezza, non si è nascosto e ha rimarcato cosa non ha gradito della decisione presa pur non perdendo il focus che resta fisso alla partita di domani contro il Napoli. Le sue parole non lasciano dubbi a interpretazioni.

I problemi di Fonseca

Milan-Napoli si annuncia essere una gara davvero complicata per Fonseca che dovrà compiere scelte senza dubbio ardite viste le molte assenze a cui dovrà far fronte. I rossoneri infatti oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Nonostante gli ultimi giorni siano stati caratterizzati dalle polemiche in merito al rinvio di Bologna.-Milan, in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca. Il mister, nonostante il focus sia fisso sulla partita di domani, non ha ugualmente perso l’occasione per dire la propria in merito alla partita che il Milan avrebbe dovuto giocare in Emilia. Le sue parole sono forti e decise.

Milan penalizzato

Paulo Fonseca non si nasconde in conferenza stampa pre Milan-Napoli e rivela quanto “sia stato difficile gestire questo momento. Il giorno prima della partita non sapevamo se giocavamo o meno, avremmo potuto fare un altro allenamento. Noi volevamo giocare questa partita, siamo stati molto penalizzati dal rinvio“. Theo Hernandez e Reijnders sconteranno inoltre la squalifica proprio contro il Napoli, motivo per il quale – spiega Fonseca – “volevamo giocare contro il Bologna. Ora abbiamo due giocatori importanti squalificati. Bene o male, i nostri giocatori prendono sempre un cartellino e non è sempre così. Poi la squadra si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i giocatori, compresi quelli che giocheranno nella posizione di Theo Hernandez e Reijnders”.

Paulo Fonseca

Sullo scudetto

In merito alla lotta scudetto Fonseca guarda al Napoli come un avversario di spicco da affrontare affermando che “è una delle squadre che può vincere lo Scudetto”. Aggiunge però inoltre che anche il suo Milan può dire la propria in merito, rimarcando come i suoi ragazzi abbiano tutte le carte in regola per confrontarsi con un obiettivo così rilevante. Ha rimarcato infatti che il Milan “é una squadra forte, siamo in crescita e crediamo di poter essere una squadra che può lottare per lo Scudetto”.

