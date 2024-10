Fonseca deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in merito alla sfida contro il Napoli. Il Milan ha solo due certezze.

Milan-Napoli si avvicina sempre di più e Fonseca dovrà sciogliere in queste ultime ore gli ultimi dubbi legati alla formazione che affronterà il Napoli a San Siro domani sera. Molte le defezioni in casa Milan, così come le assenze alle quali dovrà trovare soluzione il mister rossonero.

Non solo brutte notizie però, Fonseca potrà avvalersi di due certezze non di poco conto per giocare uno scherzo mancino al collega Conte che, al momento, svetta in classifica guardando tutti dall’alto in basso.

Milan-Napoli tra mille difficoltà

In vista del match contro il Napoli, il Milan si trova a dover affrontare l’assenza di giocatori chiave come Matteo Gabbia, Theo Hernández e Tijjani Reijnders, a cui si aggiunge una fase complicata per Rafael Leão. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. Le polemiche per il rinvio della partita di Bologna non accennano a placarsi ma in quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca. Il mister in conferenza non si è nascosto infatti ribadendo che l’obiettivo resta lo scudetto e che i tifosi devono crederci. Parole forti che testimoniano quanto sia grande l’ambizione del mister e della squadra nonostante le tante defezioni alla vigilia di un match così importante.

Le due certezze di Fonseca

Fofana, centrocampista francese dotato di un’intelligenza tattica superiore, si è rapidamente imposto come mediano imprescindibile, incarnando equilibrio e sostanza per il Milan. La sua presenza in campo – scrive Il Corriere dello Sport – è sinonimo di sicurezza, in grado di leggere e interpretare le mosse avversarie con una saggezza che lo rende unico nel suo ruolo. Dall’altra parte, abbiamo Christian Pulisic, l’attaccante americano noto come “Capitan America” tra i tifosi, che con la sua velocità, dribbling e capacità di trovare la via del gol, offre quella scintilla offensiva di cui il Milan ha costantemente bisogno. I numeri contribuiscono a dipingerli come elementi di spicco della formazione rossonera. Pulisic, in particolare, ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di agire sia come ala che come mezzala, arricchendo il gioco milanista con 7 reti e 3 assist in soli 11 incontri tra Serie A e Champions League.

Christian Pulisic

Calciatori totali

Fofana e Pulisic simboleggiano il prototipo del calciatore totale nel calcio moderno. Non solo per la loro versatilità tecnica ma per la loro capacità di essere decisivi in più fasi del gioco, dalla costruzione dell’azione alla finalizzazione, passando per la fase difensiva. La loro presenza in squadra garantisce non solo qualità ed efficienza sul campo ma anche un impatto emotivo sui compagni e sui tifosi, consolidando il loro ruolo di totem inamovibili del nuovo Milan di Fonseca.

