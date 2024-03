Il vice commissario CAN Dino Tommasi ha chiarito qual è il punto di vista dei vertici arbitrali sul penalty assegnato ai nerazzurri.

Ad Open V. A. R. su DAZN sono stati resi noti i dialoghi tra arbitro e sala V. A. R. in merito al rigore concesso all’Inter durante la gara contro il Genoa; l’arbitro Ayroldi non cambia mai la sua linea. “Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così”; questo il suo pensiero.

La spiegazione

“Direi che ha sbagliato a confermare il calcio di rigore. La sensazione del campo ci può stare perché vede un intervento irruente. Bravo il VAR a chiamare a rivalutare, Frendrup anticipa barella. Ayroldi resta in quella sensazione e non riceve l’obiezione del VAR. Doveva aprire la mente e visionare con più apertura le immagini proposte. Tutte le immagini evidenziavano l’intervento in anticipo del giocatore del Genoa. Un peccato di gioventù dell’arbitro”.

Arbitro Var

Intervento non imprudente

“Se l’intervento fosse stato imprudente prendere il pallone non toglie che è calcio di rigore, ma questo è un intervento in anticipo, Barella lo tocca dopo. Non è riuscito a staccarsi dalla sua decisione ma di fronte a certe immagini, magari con l’esperienza, farà meglio. Lui è in crescita, come arbitro, ma ha fatto un errore evidente che gli permetterà di crescere“.

L’ammonizione di Lautaro per simulazione

“Non era simulazione quella di Lautaro, c’è un contrasto evidente e l’arbitro ha punito l’eccessiva platealità della caduta ma c’era un contatto evidente e in quel caso si doveva lasciare giocare“.

