Conte difende la Juve: «E’ sempre stata odiata, hai tutta Italia contro». Le dichiarazioni dell’ex capitano e allenatore

Conte, nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione Belve su Rai 2, ha preso le difese della Juve ricordando come la squadra bianconera veniva vista sia da giocatore che da allenatore. Queste le sue dichiarazioni.

JUVE – «È sempre stata vista come la squadra da battere e da odiare. Giocare per la Juve non è da tutti, hai tutta Italia contro».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI DI CONTE

The post Conte difende la Juve: «E’ sempre stata odiata, hai tutta Italia contro» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG