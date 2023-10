Conte e il dito medio ad Agnelli quando affrontò la Juve da allenatore dell’Inter: «Non mi sono pentito, mi mancò di rispetto»

Conte ai microfoni di Belve si Rai 2 è tornato sull’episodio del dito medio mostrato ad Andrea Agnelli quando affrontò la Juve da allenatore dell’Inter.

DITO MEDIO AD AGNELLI – «Gli ho mostrato il dito medio, è stata una reazione ad una situazione in cui mi si era mancato di rispetto ed educazione. Non mi sono pentito perché non ho sentito pentimento dalla parte opposto. Poi ci siamo chiariti».

