Conte: «Discuterò con la dirigenza su come migliorare la squadra in gennaio». Le parole del tecnico del Tottenham

Antonio Conte si è così espresso in conferenza stampa sul futuro del Tottenham, prossima avversaria del Milan negli ottavi di Champions League. Ecco le parole del tecnico italiano:

«Dopo la prima parte della stagione sarà giusto trovarci con la dirigenza e valutare gli aspetti positivi e negativi, e discutere su come migliorare la squadra in gennaio. Poi dipenderà anche dalle possibilità della società e dall’ambizione della proprietà. Il club dovrà fare le sue valutazioni, e per quanto mi riguarda voglio sentire di meritare un nuovo contratto. Sarà importante avere una discussione franca per capire quali sono le nostre realistiche ambizioni. La chiarezza è fondamentale»

