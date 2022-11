Sono queste le parole a TMW Radio di Massimo Brambati, ecco cosa dice sul Milan e la differenza tra Pioli e Inzaghi.

Sono queste le parole di Massimo Brambati che su TMW Radio parla del Milan, ecco cosa dice: “Devo sottolineare come Pioli, rispetto ad Inzaghi, sottolinei quanto non piaccia questo distacco dal Napoli. Sa che se ti siedi sulla panchina del Milan non basta essere lì. Sa che ha perso dei punti che potevano non essere persi, vedi Cremona e Torino.“

Conclude così parlando dei rossoneri: “Al Milan non si accontentano, vogliono lottare per vincere lo Scudetto. Pioli lo sa, non capisco come non possa capirlo Inzaghi. Ci sono grandi responsabilità nello Scudetto perso l’anno prossimo e sulla prima parte di questo campionato“.

Padovan a Sky Sport 24 aggiunge sui rossoneri: “Il Milan doveva vincere a Cremona, ma non ce l’ha fatta. Non è riuscito a segnare nemmeno un gol alla Cremonese. E’ vero che mancavano Theo Hernande e Giroud, entrambi squalificati, però questa squadra mi sembra che abbia qualcosa che non funziona come prima. Sul banco degli imputati è finito anche Pioli. Il Milan sembra aver fatto un passo indietro e non uno in avanti rispetto all’anno scorso. Al momento c’è delusione nel Milan che vede il Napoli che sta scappando“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG