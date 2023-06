L’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha rotto il silenzio in merito al suo futuro professionale: queste le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa da Arezzo, dove ha ricevuto un premio al Timone d’Oro, Antonio Conte ha rotto il silenzio in merito al proprio futuro. Su che panchina si siederà l’ex allenatore di Inter e Tottenham? Queste le dichiarazioni riportate da SportFace.it.

LE PAROLE –: «Io ho sempre voglia di allenare, la mia passione non tramonta mai. Se dovesse accadere potrei davvero pensare di non fare più questo lavoro. Ad ogni modo non devo per forza cercare una panchina in maniera spasmodica, se dovessero capitare proposte serie e importanti, che mi diano stimoli, allora le prenderei in considerazione».

L’articolo Conte: «Ho sempre voglia d’allenare. Per il futuro potrei prendere in considerazione…» proviene da Inter News 24.

