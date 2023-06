Stefan de Vrij resterà all’Inter: la notizia sull’imminente firma sul rinnovo di contratto e gli aggiornamenti su altre trattative

Il futuro di Stefan de Vrij sarà ancora con la maglia dell’Inter. L’olandese aveva il contratto in scadenza, ma i nerazzurri hanno raggiunto un accordo col giocatore ed il suo agente per un rinnovo biennale di contratto. A riportarlo è Sky Sport, che parla del giorno esatto in cui il difensore porrà la firma sul nuovo contratto ed aggiorna su altre situazioni ancora in fase di stallo per i nerazzurri.

DE VRIJ E DZEKO –: «De Vrij è pronto a firmare per altri 2 anni. Venerdì 16 giugno arriverà la firma sul nuovo contratto in nerazzurro per il difensore olandese . Si allontana invece Dzeko, abbiamo parlato del Fenerbahce che offre un biennale al giocatore».

HANDANOVIC E D’AMBROSIO -: «Gagliardini non rinnoverà, Handanovic e D’Ambrosio sono in scadenza, verranno prese in considerazione le due situazioni. E poi c’è tutto il pacchetto Chelsea con i cinque nomi».

L’articolo Inter-de Vrij, venerdì la firma sul rinnovo biennale: in bilico altri due rinnovi proviene da Inter News 24.

