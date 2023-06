L’attaccante bosniaco potrebbe cambiare squadra a giorni: il discorso rinnovo con i nerazzurri non è stato riaperto ultimamente.

Edin Dzeko ha il contratto in scadenza a fine mese con l’Inter e questi sono giorni decisivi per il suo futuro. La Gazzetta dello Sport ritiene che i nerazzurri abbiano abbassato la loro offerta dai 5 milioni di marzo (c’era un’intesa di massima con l’entourage dell’attaccante) ai 4 milioni attuali.

Edin Dzeko

Pochi giorni fa ha fatto irruzione il Fenerbahce che affiderà la panchina a Montella: l’offerta dei turchi è un biennale a 6 milioni a stagione, il procuratore dell’ex Roma è in Turchia per vederci chiaro. Nel week end poi ci sarà l’incontro con l’Inter: Dzeko sembra orientato ad accettare l’offerta turca a meno che i nerazzurri non ripetano la proposta della scorsa primavera.

L’articolo Dzeko vicino al Fenerbahce, sempre più probabile l’addio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG