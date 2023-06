Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, durante la conferenza stampa ha espresso la propria idea sull’utilizzo di Marcelo Brozovic

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato dei suoi piani di formazione che riguardano direttamente Marcelo Brozovic, nonostante il centrocampista abbia raggiunto il ritiro in ritardo per via della Finale di Champions League con l’Inter.

LE PAROLE-: «Brozovic? Giocherà sicuramente da titolare, è motivato ad aiutare il più possibile. Possiamo aspettarci cose buone da lui. Ha giocato brillantemente in finale, mi aspetto che ripeta la prestazione di Istanbul. Sabato abbiamo tifato tutti per lui, purtroppo non è riuscito a vincere la Coppa».

L’articolo Il ct della Croazia non ha dubbi: «Brozovic giocherà titolare, è motivato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG