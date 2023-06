Samardzic Milan: ci sono importanti novità sul futuro del trequartista dell’Udinese, accostato anche ai rossoneri

Negli scorsi giorni alcune voci di mercato avevano accostato con una certa insistenza al Milan il nome di Lazar Samardzic, 21enne trequartista dell’Udinese.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Sportitalia, non ci sarebbero stati contatti tra le parti. Questo profilo, almeno per il momento, non scalda particolarmente la dirigenza rossonera.

