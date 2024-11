Il team manager del Napoli, Lele Oriali, ha incensato il tecnico azzurro facendo riferimenti anche all’esperienza milanese di entrambi. Lele Oriali ha ricomposto a Napoli il binomio con Conte rivelatosi vincente all’Inter: ecco le sue parole a Radio CRC. “L’idea era di ripartire, scegliendo il mister che in fatto di ricostruzioni è il numero uno: anche all’Inter anni fa arrivammo in una situazione da rimettere in piedi, erano tanti anni che non vincevano nulla“. “In queste situazioni in cui ci sono difficoltà, Conte si esprime al meglio, lo intrigano e così ha accettato il Napoli. Mi chiamò e mi disse che era una situazione dove c’era molto da fare, un progetto a medio-lungo termine per riportare il Napoli dove gli compete. Queste cose intrigano anche me“. La partenza “Deve ritornare e stare a certi livelli, ci si deve arrivare col tempo e con la pazienza: noi stiamo andando oltre le previsioni, nessuno pensava che […]

