L’ex portiere Sebastien Frey si esprime anche all’estremo difensore nerazzurro. Sebastien Frey a margine della presentazione del suo libro ha parlato di campionato e non solo, Si comincia da Fiorentina-Inter, gara che si giocherà domenica. “Ha più da perdere l’Inter della Fiorentina, perché deve vincere. Io mi aspetto una gran bella partita e occhio alla Fiorentina”. Le ambizioni dei viola “Nel corso della stagione arriveranno anche alcuni risultati negativi, ma serve equilibrio. Pensare allo Scudetto sarebbe sbagliato, sognare non costa nulla ma i conti si fanno alla fine. La Fiorentina oggi è una bella realtà e per me è nella top 4 di questa Serie A“. Sul portiere nerazzurro “Sono un suo grande estimatore. Quando è arrivato la gente storceva il naso, ma c’è una carriera alle spalle… L’ho sempre osservato con piacere e curiosità, perché è completo. Ho sempre detto che è un portiere da Inter e lo sta […]

Leggi l’articolo completo Verso Fiorentina-Inter, il doppio ex avverte i nerazzurri, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG