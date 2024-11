Lo stadio San Siro è pronto a vivere un’altra notte europea anche se non c’è il tutto esaurito: fra poco è tempo di Inter-Lipsia. L’Inter vuole la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League senza passare per gli spareggi; il Lipsia è ancora fermo a 0 punti ma i nerazzurri non dovranno pensare a questo. Obiettivo quindi entrare nelle prime otto per Inzaghi che deve vincere stasera visto che il prossimo match è in casa dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Il momento dei tedeschi Oltre ad essere ultimi in classifica in Champions League, la squadra di Rose attraversa un brutto momento anche in campionato; gli ultimi risultati negativi hanno fatto scivolare la squadra al terzo posto in classifica. Le scelte di Inzaghi L’allenatore dell’Inter prosegue nell’utilizzo del turnover: sono moltissimi i cambi rispetto alla formazione che ha strapazzato l’Hellas Verona. Questo però non vuol dire che […]

