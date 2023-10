Conte: «Io alla Juve a 21 anni? Il primo anno avevo timore, poi ho tirato fuori le unghie per rimanere». Il racconto

Conte nel corso dell’intervista concessa alla trasmissione Belve su Rai 2 ha raccontato del suo arrivo alla Juventus a 21 anni.

ALL’ALTEZZA DELLA JUVE A 21 ANNI – «In quel momento mi sembrava tutto più grande di me. Davo del voi, era una cosa di grande rispetto. Il primo anno questo timore forse l’ho pagato a livello di prestazioni. Per non tornare da sconfitto ho tirato fuori unghie e denti affilati per rimanere alla Juve».

