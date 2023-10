Scommesse, prestiti di Gatti e di un ex Juve a Fagioli. Ma non sapevano nulla sul motivo dell’indebitamento del centrocampista

Come ha confidato lo stesso Nicolò Fagioli agli inquirenti, sono stati due i giocatori della Juventus che gli hanno fornito prestiti per il suo indebitamento legato alle scommesse. Entrambi però non erano a conoscenza della sua situazione.

Questo lo stralcio della versione di Fagioli pubblicato da Repubblica: «Decisi di chiedere dei prestiti ad alcuni amici e a un compagno, Gatti, al quale chiesi 40 mila euro dicendogli che mi servivano per comprare un orologio e che avevo i conti bloccati da mia madre. Altro prestito mi fu fatto da Dragusin (ex Juve, oggi al Genoa) e da alcuni amici di Piacenza».

