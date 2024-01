Conte Milan, Di Marzio svela: «Non ci sono stati contatti. Mentre per Thiago Motta…». Le parole del giornalista

Di Marzio ha analizzato a SkySport quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan.

PAROLE – «Conte dove va Il Milan non l’ha contattato fino a questo momento. Io penso più ad una situazione tipo Thiago Motta, con cui aprire un nuovo ciclo. Con Pioli si va verso la fine naturale di un ciclo. Con Thiago può arrivare anche Zirkzee. Thiago Motta ha detto a Zirkzee: ‘Se vado via, non ti preoccupare che tu vieni con me’. Ovviamente non ero presente, ma sono cose che mi raccontano».

