Kean Milan bloccato dalla Juventus? Di Marzio rivela: «Vuole andare all’estero». Le parole del giornalista

Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport 24 ha fatto una rivelazione su quella che è la volontà di Kean per il futuro. L’attaccante è dato in uscita dalla Juve già in questa sessione di gennaio con il calciomercato rossonero che osserva la situazione.

LA RIVELAZIONE DI DI MARZIO – «Kean vuole andare all’estero, vuole cambiare. Su di lui ci sono Atletico Madrid, Nizza e Rennes».

