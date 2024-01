Conte Milan, il tecnico dice ancora no a De Laurentiis: rifiutata questa nuova proposta da parte del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino ha fornito preziosi aggiornamenti su Antonio Conte, tecnico monitorato con grandissima attenzione anche dal Milan in vista della prossima stagione.

L’ex Tottenham avrebbe rifiutato una nuova proposta avanzata da De Laurentiis, che spinge per portarlo a Napoli: sul tavolo un triennale da 8 milioni a stagione ma con la possibilità di divorzio dopo sei mesi se le cose non andassero bene. Ma il tecnico non ha intenzione di tornare a stagione in corso.

