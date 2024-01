Dragusin Milan, la spunta il Tottenham: operazione in chiusura. Tutti i dettagli dell’affare che porterà il difensore in Premier

È alla fine il Tottenham a spuntarla per Radu Dragusin. Gli Spurs sono ora ai dettagli con il Genoa per formalizzare l’operazione che porterà il difensore rumeno in Premier League.

Per battere la concorrenza tra le altre di Milan e Bayern Monaco gli inglesi hanno offerto 25 milioni di euro più altri 5 di bonus (nell’operazione rientrerà anche Spence). A riportato è Sky Sport.

