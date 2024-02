Conte Milan, svelata la volontà dell’allenatore: cosa filtra sul suo FUTURO. Le indiscrezioni sull’ex Inter accostato ai rossoneri

Conte dopo la separazione con il Tottenham ha ricevuto diverse offerte e proposte, ma le ha rifiutate tutte perché non è intenzionato a subentrare a stagione in corso. Ma non solo per questo. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, l’allenatore, che è stato accostato ai rossoneri per la prossima stagione, starebbe aspettando una chiamata da parte della Juve per prendere il posto di Allegri

Il suo legame con i colori bianconeri è forte e la famiglia vive ancora a Torino. Conte sarebbe disposto anche a diminuire le sue pretese economiche pur di tornare alla Juve. Se però le porte della Vecchia Signora non si riapriranno (anche a causa delle tensioni post addio nell’estate del 2014), allora prenderà in considerazione altre proposte, visto che la sua intenzione è quella di tornare in panchina a partire dalla prossima stagione.

