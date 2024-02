Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha analizzato la difesa del Milan di Stefano Pioli: tre assenze pesano tantissimo

Intervenuto al Podcast Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha parlato così della difesa del Milan:

PAROLE – «La difesa intena come difesa, con un Maignan che non sta neanche parando tutto. Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez. Quante ne ha meglio in Serie A? Molte di più rispetto alle due che ha in campionato, forse 14. Pero’ ad oggi il Milan non ha neanche Thiaw, Tomori e Kalulu che non li puoi togliere a nessuna squadra».

