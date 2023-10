Conte non pensa al Napoli: c’è un altro motivo oltre l’anno sabbatico. La situazione dell’ex allenatore della Juve

Conte, in questo momento, non pensa al Napoli. E non solo perché, come ha svelato lui stesso al Together a Black and White Show, vuole godersi un anno sabbatico per stare con la famiglia.

Sky Sport, infatti, ha reso noto che domani l’ex capitano e allenatore della Juve sarà a Trento per partecipare ad un talk in occasione della sesta edizione del Festival dello Sport.

