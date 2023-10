Verratti torna sull’addio al PSG: «Luis Enrique mi disse questa cosa». Le parole del centrocampista della Nazionale

Dopo il suo addio al PSG e l’approdo in Qatar, Marco Verratti ha parlato a L’Equipe del suo addio ai francesi e la scelta della nuova squadra. Di seguito le sue parole.

LUIS ENRIQUE – «Quando abbiamo ripreso ho avuto un colloquio con l’allenatore, mi ha detto che non rientravo nei suoi piani. È un grandissimo tecnico, sta facendo cose buone con il PSG. Se mi ha detto altro? No, solo che voleva cambiare. Che ero qui da tanti anni, che voleva qualcosa di nuovo».

QATAR – «Volevo vivere un’esperienza diversa. Non volevo andare in un’altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il PSG. Volevo che questa fosse la mia ultima squadra nel nostro continente. Ho ricevuto questa offerta da Doha dove il livello sicuramente non è lo stesso, ma mi prendo altri piaceri come aiutare il campionato a crescere e consigliare i compagni».

