Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa hanno fatto esplodere la polemica. Conte ha tenuto banco ma in situazioni favorevoli al Napoli come ad Empoli invece… In un mondo del calcio sempre più mediatico e sotto i riflettori, ogni parola e gesto degli allenatori non passa mai inosservato. È il caso di Antonio Conte, tecnico noto per la sua personalità carismatica e talvolta controversa, che ieri nel post partita ha sollevato dubbi e polemiche riguardo l’utilizzo del sistema VAR, il video assistant referee, durante le partite. Questo episodio riaccende i riflettori sull’eterna questione dell’arbitraggio e dell’interpretazione delle regole nel calcio moderno. La dichiarazione contestata Antonio Conte ha tenuto banco ieri in conferenza stampa post partita ed espresso critiche al funzionamento del sistema VAR, in particolare riguardo l’episodio del rigore concesso all’Inter. Secondo Conte, se c’è un presunto errore durante la gara, il VAR dovrebbe sempre intervenire per fare […]

