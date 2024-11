Il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha commentato la gara di ieri che lo ha visto protagonista nel bene e nel male. Hakan Calhanoglu ad Inter TV ha detto la sua sull’Inter-Napoli di ieri terminato 1-1. “Credo che oggi abbiamo fatto una grande partita dopo l’Arsenal”. “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo dominato, lo dicono le statistiche. Ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a vincere, sulla partita fatta però non posso dire nulla”. Rammarico “Ci abbiamo provato, e poi alla fine io ho sbagliato il mio primo rigore e mi dispiace. Devo continuare così, i miei numeri erano buoni, sapevo che prima o poi sarebbe capitato ma mi dispiace sia successo oggi in una partita così importante“. L’analisi “Credo che abbiamo provato a vincere, il Napoli difende bene. Nel secondo tempo abbiamo allargato di più il campo, loro però difendono bene, ma non siamo riusciti a segnare”. Campionato equilibrato in […]

