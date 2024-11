Ieri il belga era l’uomo più atteso del match in tutti i sensi: la sua prestazione non è stata indimenticabile ma l’anno scorso andò molto peggio. In una serata carica di attese allo Stadio San Siro, Romelu Lukaku tornava ad affrontare l’Inter, la squadra con cui aveva condiviso momenti gloriosi in passato. La sua performance è stata analizzata minuziosamente dal Corriere dello Sport, mettendo in luce i momenti salienti della sua partita non certo indimenticabile: rispetto all’Inter-Roma dell’anno scorso però c’è stato un passo in avanti. Inizio promettente Lukaku inizia la serata battendo il cinque con l’ex compagno di reparto Lautaro Martinez prima del fischio d’inizio. Nelle prime fasi del match, nonostante non fosse al centro dell’azione, dava la sensazione di poter essere pericoloso. Al quarto d’ora ha dato vita ad un bello scambio che ha liberto Kvaratskhelia al tiro debole mentre più tardi si è lanciato in un 1 […]

Leggi l’articolo completo Inter-Napoli: non del tutto negativa la prova di Lukaku, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG