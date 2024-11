L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha polemizzato molto sull’assegnazione del penalty, poco importava che lo stesso sia stato sbagliato. Nel cuore del calcio italiano, una situazione controversa ha scaldato gli animi al termine della partita tra Inter e Napoli, facendo emergere una volta di più il dibattito su uno degli strumenti più dibattuti della moderna arbitraggio: il V. A. R.. Antonio Damato, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, è intervenuto a DAZN per chiarire la dinamica relativa al calcio di rigore concesso durante la partita, soffermandosi sulle norme che regolano l’intervento della tecnologia di assistenza arbitrale e spiegando la posizione ufficiale riguardo l’episodio contestato. La ricostruzione Al 74′ Anguissa tocca Dumfries che cade in area e l’arbitro Mariani non ha dubbi nell’assegnare la massima punizione. Poco importa, in questo caso quello che succede dopo, ovvero il primo errore in Serie A dell’ormai ex infallibile Calhanoglu. La polemica Una delle questioni più […]

