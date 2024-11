L’ex estremo difensore Luca Marchegiani ha analizzato tutto quanto accaduto nel match di ieri di San Siro. Nel cuore di una Serie A sempre più avvincente e incerta, gli esperti di calcio scrutano e analizzano ogni dettaglio che può incidere sulle prestazioni delle squadre e sulla classifica. Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre della Lazio, ha offerto la sua analisi su Sky Sport riguardo il pareggio tra Inter e Napoli. L’analisi La partita si è conclusa con un pareggio che ha lasciato diverse impressioni agli osservatori. Marchegiani ha enfatizzato come Antonio Conte abbia cercato di impostare la sua squadra con riferimenti chiari, assegnando a Matteo Politano il compito di marcare quasi a uomo Alessandro Bastoni. Ciò era inteso come una mossa per reagire adeguatamente dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Sebbene la partita non sia stata indimenticabile dal punto di vista tecnico, si è mantenuta su un piano di equilibrio, […]

Leggi l’articolo completo Rigore Inter-Napoli: peculiare il punto di vista di Marchegiani, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG