I nerazzurri hanno pareggiato contro gli azzurri in una partita non indimenticabile: oggi è il giorno delle analisi. Beppe Bergomi a Sky Calcio Club ha detto la sua su Inter-Napoli. “Credo che il pari sia giusto perché il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita uomo su uomo a centrocampo, i difensori centrali hanno lavorato bene”. “L’Inter a me non è dispiaciuta, va sotto e ha pazienza, la pareggia, ha avuto le occasioni migliori perché prende anche un palo e sbaglia un rigore. Parleremo poi di quello, ma Calhanoglu non sbagliava da un sacco e quello peso sul risultato sicuramente“. Le mosse di Conte “Le due punte dell’Inter? I difensori del Napoli hanno fatto bene. Come col Milan il Napoli ha aggredito subito l’Inter, come faceva Politano con Bastoni. Ma dura fino ad un certo punto perché poi Politano va a fare il quinto. Il Napoli si abbassa e l’Inter prende più campo”. L’episodio del […]

