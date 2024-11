L’ex fantasista Antonio Cassano non è nuovo ad attacchi verso l’allenatore nerazzurro: all’allenatore non basta vincere le partite. Nel corso di una puntata di Viva El Futbol su Twitch Antonio Cassano ha parlato di Inter-Arsenal, match vinto dai nerazzurri 1-0. “Il primo quarto d’ora l’Inter non ha fatto male, ha provato a pressare per 15/20 minuti”. “All’Arsenal mancavano 3 o 4 giocatori forti e hanno messo lì l’Inter. In Europa il calcio è diverso, si fa grande fatica. L’Inter ha una grande squadra ed è forte, ma ha fatto una partita speculativa e difensiva”. L’avviso “L’Inter con questi giocatori e questa squadra, deve capire che dagli ottavi in poi è un’altra storia. Non va sempre bene. L’anno scorso l’Inter è uscita con una squadra come l’Atletico, decente. L’Inter ha bisogno di altro e con questi giocatori mi dà fastidio non vedere il dominio”. Il confronto “Sulla carta, era più rischiosa […]

