I rossoneri non hanno ancora deciso chi sarà l’allenatore nella prossima stagione con le quotazioni di Pioli in leggero rialzo rispetto al passato.

Il Milan è concentrato su un importante finale di stagione che comprende la lotta per il secondo posto in campionato e la speranza di vincere l’Europa League. L’ultimo tratto di campionato ha dimostrato come in realtà la stagione dei rossoneri non sia così malvagia come veniva descritta; ne deriva che Pioli ha ancora speranze di essere confermato nella prossima stagione.

La volontà

I discorsi che accostavano Antonio Conte al Milan sono stati molto forti in precedenza ma ora stanno diminuendo; il leccese comunque è alla ricerca di una squadra da allenare. Conte, fermo ormai da un anno dopo la fine della sua esperienza al Tottenham, vorrebbe tornare ad allenare ma il suo obiettivo principale è trovare un incarico in Serie A.

Antonio Conte

La novità

Il Bayern Monaco avrà un nuovo allenatore dalla prossima stagione poiché Tuchel lascerà il club: nelle prossime settimane, secondo La Repubblica, i bavaresi presenteranno all’ex tecnico dell’Inter un’offerta importante. Prendere la guida del Bayern post-Tuchel resta una sfida stimolante ma la possibilità che si liberino le panchine di Juve, che però sembra orientata verso Thiago Motta, e Milan stuzzica la fantasia di Conte. Il club tedesco sta lavorando anche su alternative come Roberto De Zerbi, pronto per un top club ma cercato anche dal Liverpool, Rúben Amorim dello Sporting CP e Sebastian Hoeness dello Stoccarda.

L’articolo Conte primo nome per il Bayern Monaco, il Milan ci pensa ancora proviene da Notizie Milan.

