I rossoneri hanno in rosa diversi terzini destri ma non è chiaro cosa potrà accadere in vista della prossima stagione.

L’acquisto di un terzino destro non è tra le priorità del Milan in vista dell’estate: gran parte del budget della prossima stagione sarà investito su un nuovo attaccante. È noto però che Geoffrey Moncada e soci hanno già pensato a rinforzare il reparto difensivo sulla fascia destra, visto l’interesse concreto dimostrato per Ivan Fresneda poi finito allo Sporting CP lo scorso agosto. Calciomercato.com fa il punto sui terzini destri attualmente presenti in rosa.

Verso la conferma

Davide Calabria ed Alessandro Fiorenzi hanno il contratto in scadenza nel 2025: il capitano ha ottime possibilità di restare mentre l’ex Roma è in bilico anche se dovrebbe essere confermato almeno nella prossima stagione. Pierre Kalulu nasce terzino destro anche se al Milan poche volte ha ricoperto quel ruolo: il futuro del francese dipende dalle offerte che arriveranno. I rossoneri lo hanno pagato pochissimo e quindi si potrebbe fare una mega plusvalenza con la sua cessione.

Alex Jimenez

I giovani

Su Alex Jimenez una decisione ancora non è stata presa ma se dovesse restare al Milan continuerebbe il suo percorso di crescita insieme alla Primavera di Ignazio Abate oppure potrebbe essere dirottato in Serie C se decollasse il progetto U23. Il Milan deve decidere riscattare il 18enne per 5 milioni di euro dal Real Madrid; gli spagnoli comunque hanno la recompra. Filippo Terracciano è considerato soprattutto un jolly: può giocare a destra, il suo ruolo naturale, ma non è ancora né prima né seconda scelta vista la sua giovane età. Dovrebbe restare in rosa.

L’articolo Il Milan riflette sul futuro della fascia destra proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG