Il difensore danese le sta provando tutte in campo e fuori per convincere la dirigenza rossonera a puntare ancora su di lui anche nella prossima stagione.

Simon Kjaer, una volta superato un fastidioso infortunio muscolare che gli ha fatto saltare diverse partite tra fine ottobre ed inizio dicembre, ha giocato con continuità dimostrando sempre di essere ancora molto solido. Il Milan però deve riflettere sui suoi 34 anni in ottica futuro.

Gli scenari

Come riporta il Corriere dello Sport è sempre più improbabile che i rossoneri offrano al danese un nuovo contratto. L’attenzione dei dirigenti è rivolta alle trattative per i rinnovi di Mike Maignan e Olivier Giroud ma anche Kjaer è in attesa di chiamate da Moncada e D’Ottavio considerato che il suo contratto è in scadenza alla fine di questa stagione.

Alessandro Buongiorno

L’alternativa

Piuttosto che mantenere in rosa un difensore incline agli infortuni il Milan potrebbe cogliere l’occasione per portare un po’ di energia più giovane nel reparto difensivo; si pensa ad Alessandro Buongiorno del Torino. È un giocatore classe 1999 quindi non è certo inesperto: potrebbe far parte della difesa per molti anni a venire visto che ha 10 anni meno di Kjaer. Ha disputato una stagione fantastica con i Granata ed è stato al centro dell’attenzione nel mercato di gennaio. Un infortunio e la riluttanza del Torino a vendere in inverno hanno fatto sì che restasse, ma il Milan e altri club cercheranno di riaccendere il loro interesse prima dell’inizio della finestra di mercato estiva.

