I rossoneri potrebbe ritrovarsi sul groppone due giocatori già considerati in passato fuori dal progetto.

Il Milan avrà il suo bel da fare sul mercato anche la prossima estate anche se è difficile che si registrino tanti colpi in entrata come avvenuto l’anno scorso.

Situazioni irrisolte

Divock Origi e Fode Ballo-Touré hanno causato alcuni problemi ai rossoneri nell’ultima fase del mercato estivo del 2023: i due avevano mercato ma stavano rifiutando molte destinazioni propostegli. Alla fine sono andati in prestito rispettivamente a Nottingham Forest e Fulham ma il loro minutaggio è molto scarso e perciò ci sono buone possibilità che tornino a Milano.

esultanza gol Fode’ Ballo Toure’

Prossime mosse

Il Forest ha un diritto di riscatto per rendere Origi un acquisto a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro ma dato il suo brutto rendimento e la possibile retrocessione sembra molto improbabile che venga esercitato. Il belga non ha futuro al Milan e il club, secondo Calciomercato.com, sta valutando possibili opzioni in America ed in Turchia; i rossoneri sperano di riuscire a venderlo a titolo definitivo anche per una cifra molto bassa nonostante abbia ancora due anni di contratto. Ballo-Touré sembra totalmente fuori dai piani di Marco Silva al Fulham ed il suo valore di mercato è diminuito notevolmente nell’ultimo anno. Il franco-senegalese potrebbe trasferirsi a titolo definitivo in Ligue 1 dove ha giocato in precedenza ma il Milan potrebbe ricavare pochissimo dalla sua cessione.

L’articolo Milan: si ripropongono i problemi Origi e Ballo-Touré proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG