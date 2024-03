I nerazzurri hanno messo da molti mesi nel mirino un estremo difensore brasiliano: la prossima estate potrebbe partire una trattativa.

L’Inter molto probabilmente non riscatterà il secondo portiere Emil Audero: i nerazzurri dovrebbero pagarlo 6 milioni di euro alla Sampdoria. C’è incertezza quindi su chi possa essere il vice-Sommer nella prossima stagione.

La situazione

Lo svizzero ha ancora un altro anno di contratto ed il suo rendimento è stato altamente convincente finora: non c’è motivo per pensare ad un addio a fine stagione. Va però tenuto conto dei suoi 35 anni di età e quindi i dirigenti nerazzurri potrebbero iniziare a pensare ad un secondo giovane che nelle stagioni future possa anche diventare il titolare.

Yann Sommer

L’obiettivo

Il Corriere dello Sport sostiene che ai dirigenti nerazzurri piaccia tanto Bento dell’Athletico Paranaense: l’anno scorso costava 12 milioni, si pensa che in estate il suo valore non possa discostarsi di tanto da quella cifra, forse serviranno solo un paio di milioni in più. Il brasiliano non è per nulla rimasto indifferente all’interesse dell’Inter tanto che si pensa che possa rifiutare la corte di altri club. Si tratta di un estremo difensore alto 1 metro e 90, abile con i piedi come qualsiasi portiere contemporaneo; viene paragonato più ad Onana che a Sommer nel senso che è molto preciso nei lanci lunghi. È stato convocato dalla nazionale brasiliana e magari potrebbe anche esordire in questi giorni. Vedremo se l’Inter affonderà il colpo in estate: in questo caso Bento “studierebbe” da Sommer per tutta la prossima stagione.

L’articolo L’Inter continua a seguire Bento per la porta: ecco a quale cifra può arrivare proviene da Notizie Inter.

