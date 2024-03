Il tecnico Gianni De Biasi ha allenato sia il regista albanese che l’attaccante cileno.

Gianni De Biasi ha parlato di Asllani e Sanchez a La Tercera. “Asllani è bravo, anche se gioca molto poco all’Inter, proprio come Alexis. Per me non è la cosa più importante, ma ha possibilità di grande crescita, è un centrocampista che si sta ambientando. Lavora molto con la palla, può farlo lungo o corto. Perde pochissimi palloni, ma non è il solo giocatore eccezionale dell’Albania“.

Alexis Sanchez

Sul Ninho Maravilla

“Adesso gioca poco all’Inter, ma è un giocatore che mi piace molto. Ho lavorato con lui nell’Udinese, ho avuto modo di conoscerlo bene, è una bravissima persona e un giocatore di grande qualità. Non si lamenta e segue le direttive dell’allenatore. È vero che ha avuto poco spazio, ma Alexis si sente abbastanza bene fisicamente. Ma deve capire che non è più il giocatore che può risolvere tutte le cose in campo. A lui non piace essere un attore secondario, gli piace essere l’attore principale. È un giocatore che ha bisogno di più fiducia, cose del genere. È più grande, ma ha bisogno di più affetto, di più considerazione da parte di tutti. Inzaghi ha tanti giocatori e ha bisogno di parlare con ognuno di loro, non so se ha tempo per lavorare in questo senso. Alexis si diverte ancora come un bambino”.

Il consiglio al cileno

“Deve cambiare squadra Dipende molto da come finirà la stagione. Lasciare la Champions League è un duro colpo. Penso che alla fine vinceranno sicuramente il campionato italiano. Ma tutto dipende da cosa piace o vuole Alexis. Se vuole vincere più titoli può restare all’Inter. È sempre una squadra che lotterà per i primi posti, ma vedremo quanto potrà giocarsela. Milano è una bella città in cui vivere. Anche se può andare in qualsiasi club, dove vuole, ci sono le condizioni per farlo”.

