L’ex difensore Fabio Galante ha sottolineato l’importanza che ha il Ninho Maravilla in nerazzurro anche se magari non gioca quanto vorrebbe.

Fabio Galante ha elogiato le qualità di Alexis Sanchez ai microfoni di ADN Deportes; ecco le sue impressioni. “È sempre un giocatore importante, lo ha dimostrato quando è stato all’Inter la prima volta e anche adesso. E’ un giocatore che quando entra in campo dà sempre il 100% ed è molto amato da tutti i suoi compagni.Tutti gli allenatori farebbero volentieri tesoro del suo contributo“.

Il minutaggio

“Alexis gioca in una squadra composta da tanti campioni. Non è facile perché ci sono Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Marko Arnautović, sono tutti grandi calciatori. Sta comunque dimostrando il suo valore anche se sta giocando meno degli altri. Ma quando gioca si vede la sua presenza in campo, le sue qualità”.

Alexis Sanchez

In nazionale

“Per l’esperienza che ha e per le partite giocate con il Cile, potrebbe benissimo essere il capitano. Come dicevo prima è amato dai giocatori di tutto il mondo, è un simbolo, un punto di riferimento ed è per questo che avere giocatori come lui in campo anche in Nazionale è un valore aggiunto per gli allenatori”.

Sul suo ex compagno Zamorano

“È un ragazzo eccezionale, il ricordo più bello è quando con lui l’Inter ha vinto la Coppa Uefa nel 1998. È stato un grande giocatore, un ragazzo gentilissimo che ricordo con piacere”.

L’articolo Galante: “Sanchez dimostra il suo valore anche giocando poco, lo vedrei capitano del Cile” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG